سعداوي يلتقي بوزيرة التعليم لدولة أوزبكستان.. وهذا ما دار بينهما

التقى وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، محمد صغير سعداوي،بوزيرة التعليم لدولة أوزبكستان، إيزوخون كريموفة. وذلك بحضور سفير الجزائر لدى أوزبكستان.على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والأربعين (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية. والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنعقدة بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الجانبين على تعزيز التعاون في المجال التربوي، من خلال تحديث المناهج الدراسية، وتطوير التعليم ما قبل المدرسي، والاهتمام بتكوين المعلّمين، وترقية تدريس اللغات الأجنبية، فضلاً عن إدماج التحول الرقمي في المنظومة التربوية.