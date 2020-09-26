سعدو: “إصابتي أصبحت من الماضي وأطمح لموسم كبير مع العميد”

الرياضة
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سعدو: “إصابتي أصبحت من الماضي وأطمح لموسم كبير مع العميد”
بقلم كريم تيغرمت

أبدى نبيل سعدو، عزمه على تحقيق موسم كبير رفقة ناديه الجديد مولودية الجزائر، مؤكدا للأنصار بأن إصابته أصبحت من الماضي.

وصرح سعدو، للموقع الرسمي الفريق: “أمضيت عقدا لموسمين مع مولودية الجزائر، بعدما تلقيت اتصال من رئيس الفريق، والذي رحبت بعرضه، كما أشكر المدرب الذي أبدى رغبته في خدماتي”.

وأضاف القائد السابق لشبيبة القبائل: “شرف كبير لي تقمص ألوان مولودية الجزائر، وأتمنى أن نقدم موسم كبير، وأن أساهم بخبرتي في منح الإضافة”.

وتابع نبيل سعدو: “الإصابة التي كنت أعاني منها أصبحت من الماضي، بعدما خضعت لعملية التأهيل، وأنا الآن بأفضل حال، ولولا ذلك لما تمكنت من التوقيع مع المولودية”.


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