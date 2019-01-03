سعدو: ” مرحلة العودة ستكون أصعب ونسعى للعودة بقوة”

الرياضة
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سعدو: ” مرحلة العودة ستكون أصعب ونسعى للعودة بقوة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف قائد شبيبة القبائل، نبيل سعدو، أن مرحلة العودة من البطولة ستكون أصعب، وأن فريقه يسعى للعودة لمستواه الحقيقي، انطلاقا من مواجهة الساورة.

وصرح سعدو، للموقع الرسمي لشبيبة القبائل: “الأجواء جيدة في الفريق، نسينا إقصاء الكأس أمام نادي غريس، ونفكر حاليا في مباراة شبيبة الساورة”.

وأضاف: “نريد استعادة الثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام شبيبة الساورة، وتسجيل انطلاقة موفقة في مرحلة العودة التي ستكون أصعب”.

وبخصوص المستقدمين الجدد للفريق قال نبيل سعدو: “المستقدمين الجدد اندمجو بسهولة في الفريق، ويملكون امكانيات جيدة، أتمنى أن يقدمو الإضافة اللازمة للفريق”.


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