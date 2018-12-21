سعدي: ” الفاف أخطأت بتعيين باتيلي والتفريط في شارف ” !

أكد المدرب السابق لفريق شبيبة القبائل نور الدين سعدي أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم قد أخطأ بتعيين المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي على رأس مديرية المنتخبات الوطنية.

وتحدث سعدي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن ترسيم عامر شفيق في منصب مدير فني وطني قائلا:

“ترسيم عامر شفيق على رأس المديرية الفنية هي مبادرة جيدة من طرف الفاف، كان لاعبا عندي في فريق شباب بلوزداد سنة 1986، وهذا أمر جيد لكرة القدم الجزائرية ”

وأضاف: “تعيين مدير المنتخبات الوطنية أجنبي هو أمر سلبي، لأننا ضيعنا من بين أيدينا أحسن مدرب وهو بوعلام شارف، الذي يعتبر خسارة كبيرة لكرة القدم الجزائرية، كما أن الجزائر تمتلك مدربين شباب رائعين على غرار بلال دزيري ، وحسين آشيو”

وإختتم حديثه قائلا: “سيعطون الوقت الكافي لهذا المدرب على عكس شارف الذي لم نقدم له الوقت الكافي بالرغم من المباريات الكبيرة التي قدمها في تونس”.