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سعدي: “لست من المدربين الإنتهازيين”

الرياضة
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سعدي: “لست من المدربين الإنتهازيين”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح مدرب شبيبة القبائل نور الدين سعدي، أنه ليس من المدربين الذين يستغلون الفرص، لهذا وقع عقدا قصير المدى مع الشبيبة.

وصرح سعدي في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “لست من المدربين الذين يستغلون الفرص لهذا قررت الإمضاء لأربعة أشهر فقط”.

وأضاف: “لو كانت الشبيبة في وضعية أفضل لتعاقدت لمدت طويلة، وهدفي الآن تصحيح مسار شبيبة القبائل، وإعادة الفريق للسكة الصحيحة”.

وتابع: “إذا بلغنا هدفنا هذا الموسم بتحقيق بقاء مشرف، ووجدت ظروف العمل مواتية، لن أمانع في مواصلت مهامي كمدرب للشبيبة”.

وبخصوص مواجهة اتحاد البليدة أمسية اليوم صرح سعدي: “طلبت من اللاعبين التركيز على المباراة، وعدم الإهتمام لكل ما يقال”.

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