سعدي :”متشوق لبداية الموسم من اجل كتابة التاريخ مع السياربي”

ابدى المهاجم الجديد لشباب بلوزداد إدريس سعدي استعداده لإسعاد انصار الفريق في البطولة الوطنية بعد تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال سعدي في تصريح له للصفحة الرسمية اليوم “أنا سعيد بتواجدي هنا و الاستقابل الحار. كل الامور الجيدة المتواجدة في شباب بلوزداد جعلتني أمضي في الفريق دون التفكير”.

كما أضاف “نملك مجموعة جيّدة و الجميع يعلم أن السياربي فريق قوي والدليل الفوز بالبطولة لـ 3 مناسبات متوالية”

وختم ” أنتظر الانصار بشغف لبداية تحقيق النتائج الايجابية في قادم المواعيد وإسعاد الأنصار”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]