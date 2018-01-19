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سعدي: “هذا ما قمنا به تحسبا لمباراة البليدة”

الرياضة
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سعدي: “هذا ما قمنا به تحسبا لمباراة البليدة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب شبيبة القبائل نور الدين سعدي، أنه غيّر مناصب بعض اللاعبين، تحسبا لمباراة البليدة، اليوم، آملا في تحقيق الفوز.

وصرح سعدي للإذاعة الوطنية: “قررت تغيير مناصب بعض اللاعبين، حسب ما رأيته في مصلحة النادي وأوضحت للاعبين السبب وتفهمو ذلك”.

وأضاف: “بوخنشوش مثلا نال إجماع الطاقم الفني الوطني، في منصب متوسط ميدان دفاعي، خلال مواجة منتخب رواندا”.

وتابع: “قدم أداءً جيدا في هذا المنصب، وأراه مفيدا أكثر للفريق في هذا المنصب مقارنة بمنصبه السابق كوسط ميدان هجومي”.

وأردف: “تحدثت مع بوخنشوش، وكان سعيدا بهذا القرار، لأنه تكون أصلا في هذا المنصب منذ بداياته في الأصناف الصغرى”.

وبخصوص اللاعب قيطون، أوضح سعدي: “لايمكننا إشراك قيطون أمام البليدة، لأنه لم يحصل على إجازاته بعد، ونحن نتأسف لهذا الأمر”.

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