“سعدي” :”هذا ما يجب فعله بعد إعتداء ستراسبورغ الإرهابي”

تضامن الدولي الجزائري، إدريس سعدي، مع ضحايا إطلاق النار في مدينة “ستراسبورغ”، سهرة أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل 3 أشخاص.

وغرّد قلب هجوم نادي “ستراسبورغ” من حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا :”خُذو حذركم، إحترموا تعليمات رجال الأمن، ولا تُخاطروا بأنفسكم”.

وأعرب صاحب الـ26 عاما عن حسرته لللية المأساوية التي عاشها منطقة “الألزاس” خاصة وأنها تزامت مع تصاعد الإحتفالات بأعياد الميلاد.

وبعيدا عن الأزمة الأمنية في فرنسا، يُواصل الهداف السابق لـ”كورتري” نقاهته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مُستوى الرُكبة.