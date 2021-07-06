سعدي يتجه للعودة إلى الليغ2 الفرنسية من بوابة باستيا

اقترب الدولي الجزائري السابق إدريس سعدي، من العودة إلى الليغ2 الفرنسية، انطلاقا من الموسم المقبل، من بوابة نادي باستيا.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن توصل إدارة نادي باستيا لاتفاق مبدئي مع سعدي، من أجل الانضمام للفريق.

ومن المقرر أن تعلن إدارة نادي باستيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن ضمها خدمات الدولي الجزائري السابق، بصفة رسمية.

يذكر أن إدريس سعدي، يسعى لبعث مشواره من جديد في الليغ2 الفرنسية، بعد انهاء تعاقده مع ناديه السابق ستراسبورغ.