سعدي يرسم عودته لليغ2 الفرنسية من بوابة باستيا

رسّم الدولي الجزائري السابق إدريس سعدي عودته إلى الليغ 2 الفرنسية، من بوابة الصاعد الجديد، نادي باستيا.

وكشفت إدارة فريق باستيا، اليوم الأربعاء، عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، عن إتمامها صفقة إدريس سعدي.

ويعلق مسؤولي نادي باستيا، آمالا كبيرة على الدولي الجزائري السابق، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق، ومساعدتهم على العودة لليغ1.

يذكر أن إدريس سعدي (29 عاما)، انتقل إلى نادي باسيتا، في صفقة حرة، بعد إنهاء عقده مع فريقه السابق ستراسبورغ.