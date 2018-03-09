سعدي يرفض منصب مدير رياضي في الجياسكا وتأهيل بوزيدي بعد مباراة الحراش 

نسيم بن عبد الرحمان عضو إدارة شبيبة القبائل

أكد عضو مجلس إدارة شبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، أنه سيتم فسخ عقد المدرب سعدي بعد مباراة الحراش، لتأهيل المدرب بوزيدي.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان للإذاعة الوطنية: “رئيس الفريق شريف ملال في محادثات مع سعدي، وسنتوصل لحل معه بعد مباراة الحراش”.

“شريف ملال عرض منصب مدير رياضي للفريق على سعدي، لكن هذا الأخير رفض هذا المنصب، لذا سيتم فسخ عقده نهائيا”.

وأضاف: “سيكون بإمكان المدرب بوزيدي التواجد على دكّة بدلاء الفريق بصفة قانونية بعد مباراة الحراش، التي سيغيب عنها”.

وتابع: “تحدثت مع بوزيدي، وطمأنني أنه لازال مع الفريق، رغم أنه سيغيب عن مباراة الحراش لعدم إمكانية تواجده على دكّة البدلاء”.

من جهة أخرى عاد بن عبد الرحمان لسبب إنهاء مهام سعدي موضحا: “سعدي مدرب كبير، إلا أنّ الضغط الذي كان مفروضا على اللاعبين والفريق أجبر الإدارة للبحث عن الديكليك بانتداب مدرب آخر”.