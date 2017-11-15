سعد الحريري يكرر التغريدة “أنا بألف ألف خير “

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سعد الحريري يكرر التغريدة “أنا بألف ألف خير “
بقلم أمينة ج

جدد اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البناني، سعد الحريري، بأنه في صحة جيدة وهو بألف ألف خير.

وكرر سعد الحريري اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”حيث قال فيها،” أريد أن أكرر أنا بألف ألف خير وأنا راجع إن شاء الله لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم وحا تشوفو”.

للإشارة، نشر أمس الثلاثاء سعد الحريري، تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها

“ياجماعة أنا بألف خير وإن شاء الله راجه هذا اليومين، خلينا نروق “. وأضاف: “أن عائلته بالسعودية بلد الخير” .

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