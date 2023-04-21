سعد المجرد يغادر السجن

حصل الفنان المغربي سعد المجرد، على إفراج مؤقت من السجن الى حين استكمال جلسات الاستئناف.

وأعلن الفنان المغربي البشير عبدو مغادرة نجله الفنان سعد المجرد السجن الفرنسي أمس الخميس.

كاشفًا خلال تصريحات صحفية بأن خروج نجله من السجن جاء بشكل مؤقت، وسيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر.

وأعرب والد سعد لمجرد، عن سعادته البالغة بعودة ابنه، وشكر الجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها.

يُذكر أن محكمة الجنايات أصدرت في فرنسا حكمها على الفنان المغربي سعد المجرد بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته باغتصاب وضرب الشابة الفرنسية لورا ب، عام 2016.

وسوف يتم احتساب الـ10 أشهر السابقة التي سجن فيها سعد في السابق من مدة السجن. وغرامة 375 ألف أورو ومنعه من دخول فرنسا 5 سنوات.