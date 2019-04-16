سعد لمجرد حديث الإعلام الفرنسي لهذا السبب!

سلطت صحيفة “le monde” الفرنسية الضوء، على المحاكمة التي مثل فيها الفنان المغربي، سعد لمجرد، الثلاثاء الماضي، في قضية الإغتصاب.

حيث تم تخفيف الحكم عن سعد لمجرد، من تهمة “اغتصاب”، إلى “الاعتداء الجنسي”.

وكانت امرأة شابة، قد اتهمت لمجرد بالاغتصاب نهاية عام 2016 في باريس.

واستأنفت مقدمة الشكوى، قرار تخفيف التهم، من اغتصاب، إلى اعتداء جنسي.

ولن تبدأ محاكمة لمجرد قبل العام 2020، بغية درس طلب مقدمة الشكوى، التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب.

وذكرت الصحيفة، أن نجم البوب، لا زال محبوبا في وطنه الأم، وأن أغانيه حصدت ما يزيد عن مليار مشاهدة عبر موقع اليوتيوب.

وأضافت الصحيفة، أن الجمهور العربي، لم يقتنع أن لمجرد متهم بالاغتصاب، وأن هناك مؤامرة تقام ضده.

يذكر أن سعد لمجرد يستعد لطرح عدة أعمال فنية، لم يكشف تفاصيلها بعد.

حيث سستشارك لمجرد، بهذه الأعمال، مع كل من الفنان “ميتر جيمس”، والفنان المصري محمد رمضان، بالإضافة إلى فرقة “الفناير” المراكشية.