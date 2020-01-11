سعد لمجرد ومحمد رمضان يشعلان الأجواء بحفلهما الأول بدبي ويعلنان عن مفاجأة

أحيا النجمان، المغربي سعد لمجرد والمصري محمد رمضان، حفلهما المشترك الأول، مساء أمس الجمعة، في مدينة دبي، بالإمارات العربية.

وشهد الحفل العديد من المفاجآت، أولاها كانت بتقديم النجمين لأغنيتهما “إنساي” الشهيرة معا، لأول مرة على المسرح.

وأشعل النجمان المغربي والمصري أجواء مسرح دبي، والذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا، إمتلأت به جنبات المسرح.

كما أعلن النجمان خبرا سارا لجمهورهما، يتمثل في التحضير لفيلم جديد يجمع بينهما قريبا.