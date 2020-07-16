سعد لمجرد يبدع باللهجة المصرية في أغنيته الجديدة ويدخل “التوندونس” الجزائري

طرح النجم المغربي سعد لمجرد، أمسية الأربعاء، أغنيته الجديدة المنتظرة، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتحمل الأغنية والتي أداها لمجرد باللهجة المصرية، عنوان “عدى الكلام”، وهي من كلمات أمير طعيمة، و‏ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.‏

وفور طرحها، عرفت الأغنية نجاحا كبيرا، وتقترب من المليوني مشاهدة في غضون ساعات، كما دخلت “التوندونس” على اليوتيوب بالجزائر.

وكان سعد لمجرد، قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، وكتب على حسابه بأنستغرام: “احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوي واجعل مثواها الجنة‎”.

وظهر لمجرد في فيديو كليب الأغنية على طريقة الممثل العالمي هيو جاكمان في فيلمه‎The Greatest showman، بزي لاعبين السيرك.

وأغنية “عدى الكلام”، هي الأولى للفنان المغربي، باللهجة المصرية، ويسعى من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي.

وتم تصوير أغنية “عدى الكلام” بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎، وهي من إخراج حكيم غراب.