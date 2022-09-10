سعد لمجرد يدخل القفص الذهبي وهذه هي خطيبته

أعلنت وسائل إعلامية مختلفة، أن المغني النجم سعد لمجرد، قد احتفل بخطوبته على صديقته المقربة غيثة العلاكي منذ أيام.

وكشف صدى البلد، أن سعد لمجرد قرر إقامة حفل عائلي للخطوبة في حين أن الثنائي حاليا يجهز لحفل الزفاف في سرية تامة .

وكان سعد لمجرد قد عايد غيثة العلاكي، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال رسالة مؤثرة، تضمنها أحدث منشور له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.وعمد لمجرد على نشر صورة له رفقة صديقته غيثة، أرفقها بتعليق جاء فيه:”عيد ميلاد سعيد غويثة الله يخليك ليا. لديك مكانة خاصة جدا في قلبي وستظل دائما وأبدا، الله يحفظك ليا ياربي”.

وتابع لمجرد قائلا:”كل عام وأنت بألف خير، مهما حاولت التعبير عن نفسي، لن يكون أبدا ذلك كافيا في حقك غويثة”.

واكتفى والد سعد لمجرد، البشير عبدو، بمعايدة غيثة عبر خاصية الستوري على حسابه بموقع الانستجرام. وذلك من خلال نشر صورة نجله وغيثة وأرفاقها بطاغ لسعد، وبإعادة تهنئة إحدى الصفحات لغيثة.