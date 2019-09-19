سعد لمجرد يشعل اليوتيوب بجديده “يخليك ليا”

يواصل النجم المغربي، سعد لمجردّ، حصد النجاحات، حيث حصلت أغنيته الجديدة، على أكثر من مليوني مشاهدة خلال ساعات.

وتحمل الأغنية إسم “يخليك ليا”، وهي من كلمات وألحان وتوزيع، جلال الحمداوي.

وتأتي الأغنية الجديدة لسعد لمجرد، بعد مدة قصيرة من فيديو كليب أغنية “أنساي”، والتي تشارك فيها مع النجم المصري محمد رضان.

وحققت أغنية “إنساي” نجاحا باهرا، وحققت 145 مليون مشاهدة، بعد شهرين فقط من طرحها.

ويبدو أن الأغنية الجديدة لسعد لمجرد، ستنضم لباقي الأغاني، والتي ستلاقي نجاحا كبيرا خلال الفترة القادمة.