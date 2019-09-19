سعد لمجرد يشعل اليوتيوب بجديده “يخليك ليا”

فن وثقافة
  • -
  • 0
سعد لمجرد يشعل اليوتيوب بجديده “يخليك ليا”
بقلم نادية بن طاهر

يواصل النجم المغربي، سعد لمجردّ، حصد النجاحات، حيث حصلت أغنيته الجديدة، على أكثر من مليوني مشاهدة خلال ساعات.

وتحمل الأغنية إسم “يخليك ليا”، وهي من كلمات وألحان وتوزيع، جلال الحمداوي.

وتأتي الأغنية الجديدة لسعد لمجرد، بعد مدة قصيرة من فيديو كليب أغنية “أنساي”، والتي تشارك فيها مع النجم المصري محمد رضان.

وحققت أغنية “إنساي” نجاحا باهرا، وحققت 145 مليون مشاهدة، بعد شهرين فقط من طرحها.

ويبدو أن الأغنية الجديدة لسعد لمجرد، ستنضم لباقي الأغاني، والتي ستلاقي نجاحا كبيرا خلال الفترة القادمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701907

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com