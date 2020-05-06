سعر النفط يتجاوز عتبة 30 دولارا للبرميل

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سعر النفط يتجاوز عتبة 30 دولارا للبرميل
بقلم إيمان عياش

عرفت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إرتفاعا وسط تفاؤل بإرتفاع الطلب العالمي وعودة تشغيل المصانع المتوقفة.
وإرتفع خام البرنت بأكثر من 12.5 بالمائة ليسجل 31.54 دولار للبرميل، ويأتي هذا الإرتفاع بالتزامن مع قرارات رفع العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا.
وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس إرتفاعا ليبلغ 25.43 دولار للبرميل.


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