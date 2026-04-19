سعر النفط يقفز بأكثر من 6 بالمئة متأثرا بعودة التوتر لمضيق هرمز

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم، ارتفاعا لافتا بأكثر من 6 بالمئة، في ظل عودة التوتر العسكري إلى منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم.

وبلغ سعر برميل نفط برنت أكثر من 95 دولارا، بعدما كان في حدود 90 دولارا فقط قبل ساعات، في قفزة تعكس حالة القلق التي تسود الأسواق الدولية.

وجاء هذا الارتفاع عقب تجدد التوتر العسكري في مضيق هرمز، إثر قيام بحرية الجيش الأمريكي بإطلاق النار على سفينة إيرانية واحتجازها، ما زاد من حدة التصعيد في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني عن رده على الهجوم، من خلال تنفيذ غارات استهدفت سفنا عسكرية أمريكية باستعمال طائرات مسيرة، في تطور ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.