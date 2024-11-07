سعر برميل برنت يقارب 75 دولار

عرفت أسعار النفط اليوم الخميس إستقرارا بعد موجة بيع أثارتها الإنتخابات الرئاسية الأمريكية. وتأثير الإعصار رافائيل على قوة الدولار وارتفاع المخزونات.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات الصباحية عند 74,71 دولار للبرميل (+0,28 بالمائة). و الأمر ذاته بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي بلغ إلى 71,34 دولار (+0,49 بالمائة).

وأدى اعلان إنتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الإنخفاض بأكثر من دولارين. مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

و قد إشتد الإعصار رافائيل ليصل إلى الفئة الثالثة أمس الأربعاء في أمريكا الشمالية. مما تسبب في وقف نحو 17 بالمائة من إنتاج النفط الخام أو 304418 برميلا يوميا في الجهة الأمريكية من خليج المكسيك.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام الأمريكية إرتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427,7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر. مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1,1 مليون برميل.