سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولارا للمرة الأولى منذ جانفي 2020

تجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى منذ جانفي 2020، 60 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات التداول، اليوم الاثنين.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أفريل بنسبة 0.77% ما يصل إلى 60.01 دولارا للبرميل.

وعرفت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس ارتفاعا، لشهر مارس بنسبة 1.18% إلى 57.53 دولار.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، حول العالم.

وقد تؤدي حملات اللقاح إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض “كوفيد-19” ورفع قيود الحجر الصحي.

وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.

إضافة إلى ذلك، دخلت اتفاقيات “أوبك+” حيز التنفيذ منذ بداية فيفري الجاري.

وبموجب الاتفاقيات، ستخفض بعض الدول الإنتاج بحوالي 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل من حصة السعودية وحدها.