سعر بن ناصر يتضاعف وهذه وجهته الأقرب

بن ناصر مع إيمبولي

إتفقت وسائل الإعلام الإيطالية على أنّ الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر سيُغادر “إيمبولي” نهاية الموسم الجاري، تجاه ناد أقوى بكثير.

وأشارت بأن سعر متوسط الميدان قفز بخمس مرات كاملة ليصل لـ5 ملايين أورو، نظرا للمُستويات المميزة التي يُقدمها مع “الأزوري”.

وأوضحت نفس المصادر، بأنّ صاحب القدم اليُسرى مُرشح للعودة لفريقه السابق “آرسنال” الذي يمتلك الأولوية في شراء عقده الصائفة القادمة.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني الصاعد مُتابع أيضا في “السيري آ” من طرف “لازيو” الذي إستفسر بشأنه خلال الميركاتو الأخير.