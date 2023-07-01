سعر خام برنت يقترب من 75 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، حيث يتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام.

إذ محا انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا، أي بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى مستوى 74.90 دولاراً عند التسوية.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ 70.64 دولاراً للبرميل.

وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض قدره 6.5 بالمئة تقريبا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.