سعر خام صحاري الجزائر يقارب 42 دولارا للبرميل

الوطني
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سعر خام صحاري الجزائر يقارب 42 دولارا للبرميل
بقلم ايمان عياش

سجل، اليوم الجمعة، سعر خام صحاري الجزائر ارتفاعا ليقارب 42 دولارا للبرميل.

عرف سعر برميل خام صحاري الجزائر إرتفاعا إذ بلغ سعر الخام في الأسواق العالمية 41.07 دولار للبرميل بزيادة 2.42 بالمائة في يوم واحد.

وتأتي هذه الزيادة بعد إجتماع أوبك + يوم أمس الخميس، حيث تلقت السوق الدعم من خطط للعراق وكازاخستان لتعويض إنتاج زائد في ماي المنصرم عن تعهداتهما بخفض الإمدادات.

كما إرتفع الخامان القياسيان البرنت والخام الأمريكي نحو إثنين بالمائة ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة بالمائة بعد تسجيله لخسائر.


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