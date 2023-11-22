سعر خيالي.. هذه أرخص سيارة من علامة باييك سيتم تسويقها في الجزائر

كشفت مصادر النهار أونلاين عن أرخص سيارة من علامة باييك سيتم تسويقها في الجزائر.

وحسب مصادر النهار أونلاين يتعلق الأمر بموديل X35.

وأشارت ذات المصادر أن سعر هذه السيارة سيكون أقل من 200 مليون.

وأوردت مصادر النهار أونلاين أن وصول سيارات المعاينة لعلامة باييك الصينية سيكون بعد أيام.

وتمزج بايكX35 كلياً بين الراحة والتقنية، وتتمتع بحضور رائع، وهي مُصممة خصيصًا لعشاق السيارات المتحمسين.

التصميم الداخلي المثير والتصميم الخارجي لبايك X35 يجعلها أكثر جاذبية للسائقين.

تعد بايك BAIC واحدة من أكبر ثلاث مجموعات للسيارات في الصين، وتتميز بخبرة هندسية تبلغ 60 عامًا.

بايك X35 يدفعها محرك 1.5 لتر، وهو الخيار الأمثل للشباب والأسر الصغيرة.

تتمتع بايك X35 بهيكل خارجي رياضي قوي عريض. وتصاميم داخلية فاخرة واسعة. وبالتالي فهي مصممة لتلبية رغبات واحتياجات جميع أفراد الأسرة.

ويتميز التصميم الأمامي للكروس أوفر الجديدة كلياً بايك X35 بتصميم رياضي قوي مع شبك مزدوج. ومصابيح أمامية مميزة، وواقي معدني ثلاثي الثقوب مطلي بالكروم و للحماية السفلية. وكشافات الضباب المربّعة، والأضواء النهارية «إل إي دي» على شكل حرف C. الجديدة كلياً بايك X35 هي مزيج مثالي من التصميم والأناقة مع خطوط الهيكل القوية. وواقي معدني ثلاثي الثقوب مطلي بالكروم وللحماية السفلية، والشبك المزدوج الأمامي، وكشافات الضباب الأمامية والخلفية.