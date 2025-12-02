سعر سكنات ” عدل 3 “.. المدير العام للوكالة يكشف الجديد 

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، رياض قمداني، عن أسعار سكنات “عدل 3”. التي من المقرر أن تبدأ عمليه دفع قيمة الشطر الأول قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وعلى هامش وضع حجر الأساس لمشروع 1400 مسكن “عدل 3” بالمدية، أكد قمداني أن أسعار سكنات “عدل 3” ستكون مقاربة لأسعار سكنات LPA.

وبالمناسبة، قال قمداني، إن أسعار سكنات صيغة الترقوي المدعم LPA، كانت في متناول فئة واسعة من المواطنين.

وأضاف قمداني، أن البرنامج السكني الجديد سيُنجز، ولأول مرة، وفق النظام المضاد للزلازل الجديد “RPA 2024”. وهذا ما سيضمن رفع معايير السلامة وجودة البناء.

وأشار قمداني، إلى أنه سيتم تزويد جميع السكنات بنظام التدفئة المركزية، كمعيار إلزامي في هذه الصيغة.

وفي السياق ذاته، قال قمداني، إنه تم إضافة تعديلات على مستوى الواجهات لإعطائها نمطًا عمرانيًا جميلًا.

وبخصوص مدة الإنجاز، أوضح قمداني، أن المؤسسات ملزمة باحترام الآجال التعاقدية المحددة، مؤكدا أن البرنامج سيشهد وتيرة إنجاز متسارعة.

وحدد مرسوم وزاري مشترك بين وزارتي السكن والمالية أسعار سكنات LPA على مستوى كل من:

ولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة: حدد سعر سكن من غرفتين بـ 2.500.000 دينار و3.500.000 دينار بالنسبة لسكن من 3 غرف، و4.400.000 دينار للسكن من فئة 4 غرف.

ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب: حدد سعر السكن من غرفتين بـ 2.200.000 دينار، وسعر السكن من 3 غرف بـ 3.100.000، وسعر السكن من 4 غرف بـ 3.900.000 دينار.

في حين ببلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب، فحدّد سعر السكنات الفردية مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى بـ 2.600.000.