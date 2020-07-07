سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 43.54 دولار للبرميل

سجل سعر سلة خامات منظمة أوبك إستقرارا عند 43.54 دولار للبرميل.

أفدت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، ان متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند 43.54 دولار للبرميل أمس الاثنين، مقابل 42,93 دولارا يوم الجمعة الفارط.

مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ بداية أزمة “كوفيد 19”.

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة، 13 نوعا من ضمنها خام صحاري الجزائري.

وسجلت سلة خامات ومنذ ديسمبر 2019، أول زيادة شهرية لها في ماي الفارط و التي تزامنت مع بدء تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج لدول أوبك+.

و تعرف أسعار النفط تحسنا في هذه الأيام بعد الانهيار الذي شهدته بسبب وباء كويد 19 الذي أثر بشكل كبير على الطلب.

حيث انهار متوسط سعر سلة خامات أوبك الى 16 دولار للبرميل خاصة بعد الشلل الكبير الذي أصاب قطاع النقل في العالم بسبب الحجر الصحي و غلق الحدود و المنافذ للحد من انتقال العدوى.