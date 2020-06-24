سعر سلة خامات الأوبك يقارب الـ 40 دولار للبرميل

أفادت منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك”، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها واصل تحسنه ليقارب 40 دولار للبرميل.

وافادت منظمة أوبك، في بيانات نشرتها عبر موقعها الرسمي، أن سعر سلة خاماتها المكونة من 13 خاما الخام بلغت 39.85 دولار للبرميل مقارنة بسعر 38.96 دولار سجلت يوم الإثنين الماضي.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج كل من خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى.

بالإضافة إلى خام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى.

وكذا جیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

هذا وكان تحالف أوبك + قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري الإستثنائي العاشر.

وبموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي.

وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهر ا.