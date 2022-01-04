سعر صادم لرحلة ليون-الجزائر عبر طيران ترانسافيا

مرت الآن سبعة أشهر منذ استئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية من وإلى الجزائر كجزء من إعادة فتح جزئي للحدود.

واختارت السلطات الجزائرية إعادة الفتح على مراحل. حاليًا ، يتم تشغيل حوالي 100 رحلة جوية من وإلى الجزائر إلى حوالي عشر دول.

مع 48 رحلة أسبوعيًا، تظل فرنسا الدولة الأكثر تخدمًا للرحلات الجوية التجارية من الجزائر.

على الرغم من أن غالبية هذه الرحلات يتم تشغيلها من وإلى مطاري باريس، إلا أن المدن الفرنسية الأخرى لديها روابط جوية مع الجزائر.

ليون هي واحدة من المدن التي يتم خدمتها، حيث اختارت شركتان من شركات الطيران تسيير رحلات جوية إلى الجزائر. من مطار سانت اكسوبيري. ويتعلق الأمر بـ ASL Airlines و Transavia.

على وسائل التواصل الاجتماعي، نتحدث دائمًا عن التكلفة العالية لتذاكر الطائرة. حتى يزداد عدد الرحلات، ستبقى الأسعار عند مستويات عالية جدًا.

وحسب موقع visa et voyage لدى ترانسافيا لديها أسعار تنافسية للغاية على الوجهات المجاورة للجزائر، مثل تونس. حيث تكلفة التذاكر منخفضة للغاية.

أما بالنسبة للجزائر، فإن أسعار التذاكر إلى الجزائر باهظة الثمن للغاية.

في لقطة شاشة للحجز الذي أجراه مستخدم أنترنت، يتم تقديم رحلة العودة بين ليون والجزائر بسعر. لا يمكن تصوره لشركة طيران ترانسافيا المتخصصة في السفر منخفض التكلفة.

لشراء هذه التذكرة، عليك دفع مبلغ 919 أورو مغادرة ليون – الجزائر العاصمة، 18 جانفي، العودة في 25 جانفي. والأهم من ذلك، أن رحلة ترانسافيا هذه لم يتم تأكيدها رسميًا.

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