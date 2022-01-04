سعر صادم لرحلة ليون-الجزائر عبر طيران ترانسافيا
مرت الآن سبعة أشهر منذ استئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية من وإلى الجزائر كجزء من إعادة فتح جزئي للحدود.
واختارت السلطات الجزائرية إعادة الفتح على مراحل. حاليًا ، يتم تشغيل حوالي 100 رحلة جوية من وإلى الجزائر إلى حوالي عشر دول.
مع 48 رحلة أسبوعيًا، تظل فرنسا الدولة الأكثر تخدمًا للرحلات الجوية التجارية من الجزائر.
على الرغم من أن غالبية هذه الرحلات يتم تشغيلها من وإلى مطاري باريس، إلا أن المدن الفرنسية الأخرى لديها روابط جوية مع الجزائر.
ليون هي واحدة من المدن التي يتم خدمتها، حيث اختارت شركتان من شركات الطيران تسيير رحلات جوية إلى الجزائر. من مطار سانت اكسوبيري. ويتعلق الأمر بـ ASL Airlines و Transavia.
على وسائل التواصل الاجتماعي، نتحدث دائمًا عن التكلفة العالية لتذاكر الطائرة. حتى يزداد عدد الرحلات، ستبقى الأسعار عند مستويات عالية جدًا.
وحسب موقع visa et voyage لدى ترانسافيا لديها أسعار تنافسية للغاية على الوجهات المجاورة للجزائر، مثل تونس. حيث تكلفة التذاكر منخفضة للغاية.
أما بالنسبة للجزائر، فإن أسعار التذاكر إلى الجزائر باهظة الثمن للغاية.
في لقطة شاشة للحجز الذي أجراه مستخدم أنترنت، يتم تقديم رحلة العودة بين ليون والجزائر بسعر. لا يمكن تصوره لشركة طيران ترانسافيا المتخصصة في السفر منخفض التكلفة.
لشراء هذه التذكرة، عليك دفع مبلغ 919 أورو مغادرة ليون – الجزائر العاصمة، 18 جانفي، العودة في 25 جانفي. والأهم من ذلك، أن رحلة ترانسافيا هذه لم يتم تأكيدها رسميًا.
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ترانسافيا: الرحلات الجوية متوفرة حتى جانفي وهذه أسعار التذاكر
منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود في الجزائر في 1 جوان 2021، يخضع توزيع الرحلات الجوية بين الخطوط الجوية الجزائرية. وشركات الطيران الأجنبية لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تقرره السلطات.
في كل مرة يُصرح فيها لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعمل في بلد ما، يتم منح نفس عدد الرحلات لشركات البلد الذي يتم تقديم الخدمة فيه.
في مجال الرحلات الجوية مع فرنسا، ورثت الخطوط الجوية الجزائرية نصف الرحلات الـ 48 الممنوحة، أو 24 رحلة أسبوعية. والنصف الآخر مقسم بين الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وخطوط الطيران ASL وشركة Vueling.
ترانسافيا مرخص لها بتشغيل رحلات حتى جانفي
وحسب ما كشفه موقع Visa-algerie.com، ردت شركة الطيران ترانسافيا بأن تراخيص الرحلات بعد 16 ديسمبر لم تصدر بعد
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية منخفضة التكلفة ردًا على سؤال من أحد العملاء. أن رحلاتها المعروضة للبيع في الفترة التي سبقت وأثناء عطلة عيد الميلاد، أي بعد 16 ديسمبر تم تأكيدها باتفاقيات.
وتقدم ترانسافيا رحلات من باريس أورلي إلى الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. كما تقوم بتشغيل رحلات جوية من ليون ومونبلييه إلى الجزائر العاصمة.
على تطبيق ترانسافيا، هناك تاريخان معروضان للبيع بعد 16 ديسمبر في باريس أورلي الجزائر، 28 و 30 ديسمبر.
التذاكر متوفرة من 590 أورو. بالنسبة لباريس أورلي وهران، فإن رحلة 27 ديسمبر معروضة للبيع من 590 أورو.
في قسم Paris Orly-Constantine ، تتوفر تذكرة 25 ديسمبر أيضًا بسعر 590 أورو. موعد واحد فقط معروض للبيع على متن رحلة مونبلييه – الجزائر. هذه رحلة 29 ديسمبر، والتي تبدأ من 590 أورو. على الرحلة بين ليون والجزائر، لا يوجد موعد متاح للبيع.
هذه رحلات مجدولة بعد 16 ديسمبر والتي تم تأكيدها وفقًا لرد ترانسافيا على العميل.