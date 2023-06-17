قناة النهار سعر لحم الأضحية أغلى من سعر لحم الكبش عند الجزار .. ولكن بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جوان 2023 - 22:43 شارك غرِّد أرسل 123 0 سعر لحم الأضحية أغلى من سعر لحم الكبش عند الجزار .. ولكن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5Or7H اقرأ أيضا جمارك: عين المطارات الساهرة لمحاربة كل أشكال التهريب قناة النهار 01 جوان والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية قناة النهار 30 ماي طالع هابط: النوي يكشف ما يتعرض الفلاح من حڨرة وسابوطاج قناة النهار 01 جوان عملية إقصاء مترشحين من داخل مركز الإمتحان وعدم وجود توضيحات من مدير التربية في عين الدفلى ..التفاصيل قناة النهار 13 جوان شاهد.. رئيس الجمهورية يتسلّم هدية من طرف جمهور الفنانين قناة النهار 08 جوان فاسألوا: واجبات الإحرام قناة النهار 02 جوان الفلاحة في الجزائر..آخر التكنولوجيات المعتمدة قناة النهار 04 جوان سيدي بلعباس : النهار ترافق جنود الخفاء في مهمة إنجاح إمتحان شهادة البيام قناة النهار 07 جوان مستغانم : التنمية بالمنطقة..حلم سكان قرى ودواوير بلدية خيرالدين قناة النهار 01 جوان إعطاء إشارة إنطلاق الإنتاج بمركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي