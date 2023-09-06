سعر مقنن وفي المتناول.. طبع 77 مليون كتاب مدرسي

أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، اليوم الأربعاء، أنه تم طبع ما يقارب 77 مليون كتاب مدرسي موجه لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024.

كما أوضح التلفزيون العمومي نقلا الديوان، أن أسعار هذه الكتب “مقننة وفي متناول الجميع”.

ولضمان حسن سير عملية بيع الكتاب المدرسي، قام ديوان المطبوعات بتزويد نقطة البيع المتواجدة بشارع “زيغود يوسف” بالعاصمة بصناديق دفع إضافية. مع تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية لتسهيل العملية. حسب مسؤول نقطة البيع، مهدي مخلوف. الذي أشار الى توافد كبير للمواطنين لاقتناء الكتب تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

وأكدت مسؤولة نقطة بيع الكتاب المدرسي الواقعة بشارع “العربي بن مهيدي”، آسيا بن رباح، أن كل الكتب المدرسية ولجميع المستويات “متوفرة”. و”بنفس أسعار السنة الماضية”. “ما عدا بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، حيث تم إضافة كتاب اللغة الإنجليزية”.