سعر ومدة تسليم سيارة “فيات”.. الوكلاء المعتمدون يوضحون 

قامت، اليوم الخميس، مديرية التجارة، بمعاينة عددا من الوكلاء المعتمدين لعلامة “فيات” الإيطالية.

وقال أحد الوكلاء المعتمدين لعلامة “فيات”، للنهار، إنه لا يوجد آجال محددة لتسليم السيارة التي اشتراها الزبون. مشيرا “الزبون يشتري السيارة لكن لا يمكننا إعطائه معلومات أو وقت محدد لأخذ سيارته”.

كما أوضح الوكيل المعتمد، أن مدة التسليم تكون حسب مدة ووقت منح السيارات من قبل شركة “فيات” الإيطالية. مؤكدا “لا يمكن التحكم في آجال التسليم بنسبة 50 بالمائة”.

وعن سعر سيارات “فيات”، أكد الوكيل أن السعر مقنن ولا يمكن تغييره.

أعلن وكيل العلامة الإيطالية “فيات” في الجزائر عن تخفيضات في أسعار المركبات السياحية والنفعية لزبائنها.

وحسب بيان لعلامة “فيات” فقد عرفت علامة FIAT حماسا ملحوظا لدى الزبائن الجزائريين، وهو ماتجلى في عدد قياسي يصل إلى 150 ألف زائر.

كما قررت فيات منح الإمتياز لزبائنها. حيث ستشهد المركبات السياحية والنفعية تخفيضا في الأسعار على النحو التالي:

كما أشارت إلى أنه في إطار هذه الديناميكية الإيجابية، تعلن “FIAT” عن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (EUR. 1). والتي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية. حيث سيستفيد من هذا الامتياز كافّة زبائن FIAT الجزائر. بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق وقدّموا طلبيات منذ بدء تسويق المركبات في الجزائر في 21 مارس الفارط.

من جهتها أكدت fiat أنه وبرفقة شبكة التوزيع التابعة لها، مجنّدة لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف. كما ترحب بهذه الإنطلاقة الإستثنائية وتلتزم بمواصلة عملها على الإستجابة للاحتياجات التنقلية لزبائنها.