سعر 100 أورو في سوق “السكوار”

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري استقرارا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22200 دينارا جزائريا للشراء و 22400 دينارا للبيع.

ومن جانبه، ارتفع الدولار الأمريكي هو الآخر في السكوار عند 20300 دينار جزائري للبيع ومقابل 20500 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فقد شهد ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية عند 15000 دينارا جزائريا للشراء و 15200 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25400 دينار جزائري وللبيع مقابل 25600 دينار جزائري.