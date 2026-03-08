سعر النفط يتجاوز 108 دولارات للبرميل

تجاوز سعر خام نفط البرنت 108 دولارات، لأوّل مرة منذ نحو 4 سنوات، متأثرًا بالحرب الأمريكية على إيران، مع تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال التداولات المبكرة، إذ صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة تقارب 18%، لتُتداول قرب مستويات 108 دولارات للبرميل.

واستقر سعر خام نفط البرنت عند آخر إغلاق يوم الجمعة في حدود 99 دولارا.

ويعَدُّ هذا الارتفاع هو أعلى مستوى تسجله أسعار النفط الأمريكية منذ جويلية 2022.