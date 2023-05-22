سعوديان في الطريق إلى الفضاء

تولي السعودية العناية بتأهيل كوادرها لاقتحام عالم الفضاء بأبحاثه وتجاربه، وتمكينهم من خوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية. و الأبحاث الدولية و المهمات المستقبلية المتعلقة بالمجال نفسه.

كما يشارك رائدا فضاء سعوديان هما ريانة برناوي و علي القرني في رحلة فضائية انطلقت الأحد 21 مايو (أيار). في تمام الساعة 21:37 بتوقيت غرينتش من محطة الفضاء الدولية (ISS). بمركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية. من خلال استخدام صاروخ (فالكون 9) و مركبة (دراغون) على منصة الإطلاق استعداداً لنقل طاقم مهمة (AX-2).

ويضم الطاقم أيضاً بيغي ويتسن رائدة السابقة في وكالة الأميركية “ناسا”. التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل. وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

كما سيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الإثنين حوالى الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

في حين، يفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة حوالى 20 تجربة أثناء إقامتهم تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن. و سينضم هؤلاء إلى الرواد السبعة الموجودين على متن محطة الدولية. و هم ثلاثة روس و ثلاثة أميركيين و رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي. الذي أصبح الشهر الفائت أول مواطن عربي يسير في الفضاء.