سعودية شبيهة جورجينا رودريغيز تثير ضجة على السوشيل ميديا

تحول إسم الشابة السعودية ريما العنزي الى ترند على السوشيال ميديا بعد الشبه الكبير. الذي لاحظه الجمهور بينها وبين جورجينا شريكة كريستيانو رونالدو. وشاغلة الصحافة العربية والعالمية.

ريما العنزي تعرف عن نفسها على تيك توك الذي يتابعها عليه حوالي 83.6 ألف متابع. بأنها ممثلة سعودية وكذلك عبر سناب شات.

القصة بدأت بعد نشرها مقطع جورجينا بعد حفل انضمام كريستيانو لـ نادي النصر. وارتدائها لاطلالة مشابهة بتلك التي ارتدتها جورجينا.

وقالت في فيديو متداول لها أنهم سيأتون ليصورون لقاء معها كونها شبيهة جورجينا وفي ملعب مرسول بارك. وذلك بسبب الشبه بينها وبين جورجينا.

ريما كانت قد شاركت أيضا فيديو على تيك توك، وهي تقلد جورجينا أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر. ترحيبا بكريستيانو رونالدو، والذي نال اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وقالت” طبعا كانوا يشبهونني بجورجينا من قبل ولكن لم تكن ترند وقتها في السعودية. وبعد انتقال رونالدو الى النصر صارت الحديث والترند بالسعودية”.

وتابعت “صار هناك حديث عن شبه بيننا وأنا لم أشبه نفسي بها، وأنا هذا محتواي وكل يوم أطلعكم بلوك جديد”. مضيفة “وسواء ما يتعلق بالستايل ما توقعت يساوي هالضجة ولا أحب استخدم شخصية أحد”.