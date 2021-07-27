سعيداني: فتح مسابقة لتوظيف 1400 أستاذ

أعلن بوعلام سعيداني مدير التكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح 1400 منصب عمل جديد هذا العام.

وقال سعيداني خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن فتح مسابقة توظيف جاء لسد العجز الحاصل في بعض التخصصات والمؤسسات الجامعية الجديدة في مجال التكوين. مضيفا أن قطاع التعليم العالي يوظف حاليا 63 ألف أستاذ لتأطير أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألف طالب

وأكد ذات المتحدث، أنه سيتم الإنتهاء قريبا من خارطة التكوين الجامعي بعد دراسة معمقة واكتشاف الإختلالات بين التكوين وسوق الشغل. مضيفا أن الجامعة متقدمة على المسار الاقتصادي مما جعل الكثير من الكفاءات تجد صعوبة في الانخراط في العجلة الاقتصادية. وهو أحد الأسباب التي جعلت البعض يغير التخصص والبعض الأخر يهاجر ضمن ما وصفه بحركية الأدمغة. داعيا إلى الاستفادة من كل الخبرات الجزائرية حيثما كانت