سعيدة: إزاحة الكراسي والطاولات داخل وخارج المقاهي وقاعات الشاي

ألزمت مصالح ولاية سعيدة كافة مسري المقاهي وقاعات الشاي برفع الكراسي من داخل وخارج المحلات لتفادي انتشار الفيروس.

وجاء في قرار ولائي: يلزم مسيري كل المقاهي وقاعات الشاي إزاحة كل الكراسي والطاولات في داخل المحلات وخارجها تحفضيا.

وتعلق كل تراخيص إستغلال الساحات والفضاءات من طرف أصحاب المقاهي وقاعات الشاي المسلمة من طرف البلديات تحفضيا لتفادي انتشار الفيروس.

ودون الإخلال بالمتابعات القضائية من قانون العقوبات كل المقاهي وقاعات الشاي المعنية بعمليات إزاحة الكراسي والطاولات في داخل وخارج المحلات التي تضبط وجود داخلها أو أمامها أو خارجها كراسي وطاولات في حالة وضعية شبه مستعملة أو مستعملة أو مستعملة جزئيا يعتبر صاحبها قد خالف قواعد الوقاية ويتعرض صاحبه إلى الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري.