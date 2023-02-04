سعيدة: إصابة أم وإبنتها بحروق إثر إنفجار الغاز داخل المطبخ

تدخلت اسعافات الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، على إثر حادث إنفجار لغاز المدينة داخل مسكن بسعيدة، تسبب في إصابة شخصين بحروق.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الإنفجار، على مستوى مطبخ شقة الكائنة بالطابق الرابع لعمارة بحي السلام ببلدية سعيدة.

وخلف الحادث، إصابة شخصين “الام والبنت” بحروق من الدرجة الثانية في مختلف انحاء الجسم.

هذا وتم إسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي، كما تم تسجيل تحطم زجاج نوافذ البيت.