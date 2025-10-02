سعيدة: إنتشال جثة غريق من داخل بئر

تمكنت مصالح الحماية المدنية و المتمثلة في الوحدة الثانوية عين الحجر بسعيدة، بدعم من فرقة الغطاسين و فرقة الانقاذ في الاماكن الوعرة للوحدة الرئيسية من القيام بانتشال جثة غريق داخل بئر.

وبعدة عملية بحث على بعد 500 متر من المنطقة الحدودية لقرية واد فليط بلدية مولاي العربي ولاية سعيدة. و التي تصنف اقليما ببلدية تاودموت دائرة مرحوم ولاية سيدي بلعباس.

تم انتشال الضحية البالغ من العمر 58سنة و نقله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني احمد مدغري

