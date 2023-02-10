سعيدة.. إنقاذ 4 أطفال ووالدتهم جراء استنشاقهم لأحادي أكسيد الكربون

تدخلت عناصر الحماية المدينة في حدود الساعة 18و30د من نهار اليوم ببلدية عين الحجر بحي الدالية من اجل انقاذ 04 اطفال وامهم الاطفال تتراوح اعمارهم بين 07 سنوات و 18 شهر جراء تعرضهم لاستنشاق عاز أحادي اكسيد الكربون.

وحسب مصادر النهار، فإن أفراد العائلة تعرضوا للإختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء الموجود بالمطبخ بدون قناة صرف الدخان، مما سبب لهم ضيق في التنفس و حالة غثيان.

وقد تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى عين الحجر لتلقي العلاج اللازم.