سعيدة: إنقطاع التزود بالماء ابتداء من يوم غد الاثنين بهذه الأحياء

أنهت الجزائرية للمياه وحدة سعيدة الى علم المواطنين أنه سيكون هناك إنقطاع للمياه ابتداءا من صباح يوم غد الاثنين. على مستوى حي 110 مسكن و 132مسكن بوموس، حي عرقوب عبد الله 600مسكن و حي 100مسكن.

كما سيكون هناك تذبذب و إنقطاع للمياه و هذ ابتداء من مساء يوم غد الاثنين على مستوى حي 23مسكن، حي 50 مسكن. حي رماس بومدين، حي الكاسطور، حي سيدي الشيخ الجهة العليا، حي السرسور، تجزئة بوقادة ،حي 400مسكن، حي 250مسكن. حي خاطر عبد القادر، احياء البدر، الرياض، الاخوة الصديق، حي 5جويلية، تجزئة الأمومة، الاقامة الجامعية 3000 سرير. بالإضافة إلى سكنات عدل(900, 1000, 702)، حي العقيد لطفي، حي 1030 و حي السلام 2 و حي السلام 1.