سعيدة: استلام 3 منشآت تربوية و20 قسمًا خلال الموسم الدراسي الجديد

يرتقب برسم الدخول المدرسي المقبل 2021 ـ 2022 استلام ثلاث منشآت تربوية جديدة و20 قسمًا جديدًا في ولاية سعيدة.

حسبما علم اليوم الجمعة لدى مدير التربية لولاية سعيدة، ستساهم جميعها في تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.

ويتعلق الأمر بمدرستين ابتدائيتين أنجزتا بحي نعار كروم بمدينة سعيدة وقرية أولاد علي محمد ببلدية دوي ثابت. إضافة إلى 20 قسمًا ابتدائيًا جديدًا. في إطار عملية توسعة استفادت منها بعض المدارس الابتدائية بالولاية. لاستيعاب عدد التلاميذ المتوافدين عليها وفقًا لما أبرزه مدير القطاع محمد مداحي.

وستساهم هذه الهياكل الجديدة في تحسين الأداء البيداغوجي من خلال استيعاب العدد المتزايد لتلاميذ. وتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام وكذلك تحسين ظرف العمل بالنسبة للمعلمين والأساتذة بما يعود بالايجاب على النتائج المدرسية.

وباستلام المؤسسات التربوية الجديدة يصبح قطاع التربية بهذه الولاية يتوفر على 210 مدرسة ابتدائية و68 متوسطة و31 ثانوية.

ويبلغ عدد التلاميذ المسجلين للموسم الدراسي الجديد بولاية سعيدة قد بلغ 108.073 تلميذًا. وفي التعليمية الثلاثة حسب مديرية التربية للولاية.