سعيدة..اصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة اثر انفجار قارورة غاز

اصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية، امسية اليوم، اثر انفجار قارورة غاز البوتان لمدفئة بيت قصديري ببلدية اولاد خالد.

وتدخلت مصالح الحماية المدينة في حدود الساعة 19و25د من اجل حادث انفجار قارورة غاز البوتان لمدفئة ببيت قصديري ببلدية اولاد خالد المكان المسمى مزرعة زيو.

والذي خلف إصابة 4 أشخاص هم الأب والأم وطفلين لهم حروق من الدرجة الثانية.

ليتم اسعافهم ونقلهم الى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى المدني أحمد مدغري.