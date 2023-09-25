إعــــلانات
أخبار الجزائر

سعيدة.. الأمن يحجز 1215 وحدة من المفرقعات

بقلم محمد عمراني
سعيدة.. الأمن يحجز 1215 وحدة من المفرقعات
  • 40
  • 0

في إطار محاربة التجارة الغير الشرعية لا سيما المتاجرة بالمفرقعات والألعاب النارية وتزامنا مع الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف. تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن الولاية من حجز كمية تقدر بـ1215 وحدة من المفرقعات. والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام.

حيث تمت العملية بناءا على مخطط عملياتي وقائي استباقي لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات. التي تشكل خطر كبيرا على سلامة وصحة المواطن. فيما لا تزال الحملات التطهيرية متواصلة للحد من المتاجرة في المنتجات. التي تشكل خطرا على صحة المواطن والسكينة العامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hzFOL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر