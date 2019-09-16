سعيدة : الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المركبات

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول من الإطاحة بعصابة متكونة من شخصين 35 و 47 سنة تورطا في قضية سرقة مركبة من نوع هايفي في عين المانعة ببلدية عين الحجر .

وقائع القضية تعود اثر تقدم الضحية أمام مصالح الأمن الحضري الثاني لتقييد شكوى رسمية ضد مجهولين اقترفوا في حقة جرم السرقة مستهدفين مركبته سالفة الذكر.

بعد تكثيف الدوريات و الأبحاث تم توقيف سيارة من نوع شوفرولي أفيو التي كانت تجر المركبة محل بحث ، بعد الإجراءات الشرطية تم استرجاع المركبة.

و استكمال التحقيق ضد المقرفين مع تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة أين صدر في حقهما 03 سنوات سجن نافذة مع الإيداع و غرامة مالية 200 ألف دج.

بينما صدر في حق الشريك الثاني 18 سجن نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج مع تعويض للضحية قدر بـ 100 ألف دج لكليهما.