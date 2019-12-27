سعيدة: الإعدام لقاتل زوجته

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سعيدة أمس الخميس حكما بالإعدام في حق قاتل زوجته بـ 33 طعنة سكين.

تعود تفاصيل القضية إلى ليلة 18 نوفمبر 208 بمدينة سعيدة أين تم التبليغ عن جريمة قتل راح ضحيتها إمراة.

وإثر عملية التحقيق التي اوصلت إلى توقيف الجاني وهو زوج الضحية والذي وجه لها 33 طعنة سكين على مستوى البطن وغرزه في عنقها.

الجريمة وقعت إثر مناوشات كلامية بين الزوجين بسبب خروج الزوجة من المنزل دون إذن الجاني اوعلمه حسب اعترافاته .

وخلال مثوله أمام المحكمة إعترف المتهم “ب م 41 سنة” بالتهم المنسوبة إليه.

اين طالب دفاع الحق المدني خلال جلسة المحاكمة بتسليط أقصى العقوبات على الجاني

ومن جهته طالب ممثل الحق العام قد التمس أثناء جلسة المحاكمة عقوبة الإعدام في حق الجاني الذي اعترف بجريمته.