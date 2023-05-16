قناة النهار سعيدة / البطاقية الوطنية للعائلات.. نحو الإستغناء عن الدفتر العائلي بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ماي 2023 - 10:21 شارك غرِّد أرسل 138 0 سعيدة / البطاقية الوطنية للعائلات.. نحو الإستغناء عن الدفتر العائلي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4DOO4 اقرأ أيضا عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف قناة النهار 10 ماي صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في "باتيماتيك 2023" قناة النهار 12 ماي شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بعد العثور عليه جـ ـثة هامدة بحوض مائي في حادثة أبكت الجزائريين😢😢 قناة النهار 14 ماي شوفو حكايتي: قصة أقرب إلى الخيال .. شاب يختفي في ظروف غامضة و أم تبكي بحرقة على إبنها قناة النهار 30 أفريل بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي شاهدوا... هذا هو منفذ جريمة اغتيال رجل أعمال بباتنة وشركاءه مكان إخفاء السلاح!! قناة النهار 05 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يوجه نداء لوزيري التربية والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المدرسية قناة النهار 25 أفريل رئيس الجمهورية: التصدير خارج المحروقات ظل مجرد شعارا منذ سنة 1976 واليوم تم تجسيده قناة النهار 06 ماي ندوة صحفية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب قناة النهار 09 ماي