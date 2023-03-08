قناة النهار سعيدة / الرائد كريمة رحال .. 25 سنة إخلاص وإجتهاد بقلم قناة النهار نشر في 08 مارس 2023 - 14:56 الحماية المدنية شارك غرِّد أرسل 49 0 سعيدة / الرائد كريمة رحال .. 25 سنة إخلاص وإجتهاد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vtRPs اقرأ أيضا ترندينغ: تلاميذ سابقون يكرمون معلمتهم يهدونها عمرة وبلوغر مصرية يتخلى عنها خطيبها بعد فقدانها لبصرها قناة النهار 01 مارس طالع هابط: النوي يحتفل بالزغاريد بعد صدور قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات قناة النهار 28 فيفري خبير دولي في السيارات : هذا هو الوقت الذي يستغرقه المواطن في عماية إستيراد سيارة أقل من 3 سنوات قناة النهار 28 فيفري صريح جدا: هل يعلم المواطن بوجود شبابيك الصيرفة الإسلامية ؟ قناة النهار 17 فيفري حريق بحظيرة الحافلات لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري كوريفا بالعاصمة قناة النهار 01 مارس تلاميذ ثانوية "Lueur School" برج الكيفان يزورون تلفزيون النهار قناة النهار 22 فيفري تبسة : حيزية..عجوز في العقد الثامن تعيش الحرمان داخل مستودع مهترئ قناة النهار 01 مارس "خبير في السيارات :" لاأظنّ أن السيارات الأقل من 3 سنوات ستكون رخيصة قناة النهار 28 فيفري مجتمع: رغم إرتفاع أسعارها .. حمى إقتناء الأواني المنزلية تعود مع إقتراب شهر رمضان قناة النهار 16 فيفري أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري